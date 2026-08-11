Jamshedpur News: कोर्ट परिसर में लगा नेत्र जांच शिविर
Jamshedpur News: जमशेदपुर में जिला व्यवहार न्यायालय परिषद के स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला बार संघ की पहल से हुआ, जिसमें कई अधिवक्ताओं की आंखों की जांच की गई। बार संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने इस पहल के लिए निजी अस्पताल की सराहना की।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। जिला व्यवहार न्यायालय परिषद स्थित स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिला बार संघ की पहल से आयोजित नेत्र जांच सिविल में दर्जनों अधिवक्ताओं में आंखों की जांच कराई। बताया जाता है कि नेत्र जांच के लिए बार संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने निजी अस्पताल के प्रयास की सराहना की है।
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