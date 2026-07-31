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Jamshedpur News: गदरा स्कूल में 150 फलदार एवं फूल वाले पौधों का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम और पीसीएपी जमशेदपुर ने जेजे. गांधी मेमोरियल स्कूल में 150 फलदार और फूल वाले पौधों का वितरण किया। सुनील आनंद ने बताया कि पर्यावरण की समस्या मनुष्य द्वारा बनाई गई है और इसका समाधान भी हमें ही करना होगा। उन्होंने पेड़-पौधों को परिवार का हिस्सा मानने की आवश्यकता पर जोर दिया।

गदरा स्कूल में 150 फलदार एवं फूल वाले पौधों का वितरण
गदरा स्कूल में 150 फलदार एवं फूल वाले पौधों का वितरण

Jamshedpur News: आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीसीएपी जमशेदपुर की ओर से गदरा स्थित जेजे. गांधी मेमोरियल इंटर विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच 150 फलदार एवं फूल वाले पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनंद मार्ग के सुनील आनंद ने कहा कि पर्यावरण की समस्या मनुष्य द्वारा ही पैदा की गई है और इसका समाधान भी मनुष्य को ही करना होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य के मन पर तमोगुण के प्रभाव के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है, इसलिए मन को निर्मल करना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि जब तक हम पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे, तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है।

नव्य-मानवतावादी विचारधारा को अपनाकर ही पृथ्वी का कल्याण किया जा सकता है।इस अवसर पर प्रधानाध्यापक सीताराम, झूरी जमुदा, तनिष्क देव, तापस देव एवं स्कूल के शिक्षकों व छात्रों ने सहयोग प्रदान किया।

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