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Jamshedpur News: 27 लाख की आबादी पर 25 सरकारी और 16 '108' एंबुलेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जिले में 27 लाख की आबादी के लिए केवल 25 सरकारी एंबुलेंस हैं, जबकि 108 एंबुलेंस में से केवल 16 कार्यरत हैं। मरीजों की जान को खतरा है। हाल ही में कई मरीजों की मौत एंबुलेंस न मिलने के कारण हुई है। सिविल सर्जन ने शिकायत करने का आश्वासन दिया है।

Jamshedpur News: 27 लाख की आबादी पर 25 सरकारी और 16 '108' एंबुलेंस

Jamshedpur News: जिले में 27 लाख की आबादी पर मात्र 25 सरकारी एंबुलेंस हैं। वहीं, 108 की 16 एम्बुलेंस चालू हालत में हैं। इसके अलावा प्रसव के लिए अलग से 94 ममता वाहन हैं। लेकिन अस्पतालों में खड़ी एंबुलेंस सीएचसी से सिर्फ एमजीएम या सदर अस्पताल पहुंचाने के लिए हैं। वहीं, ममता वाहन सिर्फ प्रसव और एक साल तक के बच्चे के इलाज के लिए जाते हैं। 108 एंबुलेंस की बड़ी दिक्कत यह है कि शायद ही कभी किसी को मिल जाए और मरीज को अस्पताल सही तरीके से पहुंचा दे। जिले में इतनी एंबुलेंस के होने के बावजूद एक सप्ताह में दो मरीजों की मौत हो चुकी है। कई एंबुलेंस की स्थिति भी ठीक नहीं है। इससे मरीजों की जान की खतरा है。

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केस 1

ईचागढ़ की एक महिला दीपाली महतो का सोमवार को एमजीएम अस्पताल के भवन के नीचे पार्किंग में गाड़ी में प्रसव हो गया। उसे अस्पताल पहुंचने में देर होने के कारण ऐसा हुआ। उसके पति सुधीर महतो ने बताया कि 108 एंबुलेंस को उनलोगों ने फोन किया लेकिन नहीं मिली। नजीजतन साढ़े तीन हजार में प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ी। बताया कि 108 का इंतजार करते तो जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो जाती।

केस 2

दस दिन पहले ही पटमदा प्रखंड के जोड़सा निवासी संतोष कुंभकार की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोपहर करीब 1.50 बजे 108 एंबुलेंस से माचा स्थित सीएससी अस्पताल ले जाया जा रहा था। मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी। इस दौरान रास्ते में एंबुलेंस का चक्का भी फट गया। हालांकि चालक ने वाहन को उसी अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। इस बीच मरीज की की हालत लगातार बिगड़ती गई और उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

केस 3

शनिवार को भी गालूडीह में एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाने के लिए 108 एंबुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एंबुलेंस नहीं पहुंची। अंत में ऑटो से उसे शहर के एक निजी नर्सिंग होम लाया गया, जहां कुछ देर में ही उसकी मौत हो गई।

मुख्यालय में शिकायत करेंगे

सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने कहा कि इस संबंध में पिछले दिनों एफआईआर की गई थी। बार-बार इस तरह की घटना हो रही है। लेकिन सुधार नहीं किया जा रहा है। इसकी शिकायत मुख्यालय में करते हुए और सभी जानकारी देते हुए पत्र लिखूंगा और इनपर कार्रवाई की मांग करूंगा। इतना ही नहीं, सभी सीएचसी और पीएचसी की अधिकतर एंबुलेंस ठीक हैं फिर भी मैंने रिपोर्ट मांगी है कि कितनी एंबुलेंस ठीक हैं और कितनी खराब हैं। जिसमें गड़बड़ी होगी, उसे तत्काल ठीक कराया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

जिले में कुल कितनी सरकारी एंबुलेंस हैं?
जिले में कुल 25 सरकारी एंबुलेंस हैं।
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