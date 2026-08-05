Jamshedpur News: घरों में सांस लेना भी मुश्किल, पारडीह से बालीगुमा तक लोग बेहाल

Jamshedpur News: मानगो में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे पारडीह काली मंदिर से बालीगुमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-33 की जर्जर स्थिति का सबसे अधिक असर सड़क किनारे रहने वाले परिवारों पर पड़ रहा है। दिनभर इस मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण उड़ने वाली धूल लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। हालत यह है कि सुबह घर की सफाई करने के कुछ ही देर बाद फर्श, फर्नीचर, भोजन और कपड़ों पर फिर धूल की परत जम जाती है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि घर का कोई भी सामान खुला छोड़ना मुश्किल हो गया है। खाना बनाते समय बार-बार बर्तनों को ढंकना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी देर में ही धूल भोजन तक पहुंच जाती है। घर के बाहर सुखाए गए कपड़े दोबारा धोने पड़ते हैं। कई परिवारों ने दिनभर खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे उमस और गर्मी की परेशानी बढ़ जाती है。