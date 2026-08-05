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Jamshedpur News: घरों में सांस लेना भी मुश्किल, पारडीह से बालीगुमा तक लोग बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: मानगो में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-33 की जर्जर स्थिति से स्थानीय परिवारों पर भारी प्रभाव पड़ा है। धूल और गर्मी से निपटने में परेशानी का सामना कर रहे लोग प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं।

Jamshedpur News: घरों में सांस लेना भी मुश्किल, पारडीह से बालीगुमा तक लोग बेहाल

Jamshedpur News: मानगो में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे पारडीह काली मंदिर से बालीगुमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-33 की जर्जर स्थिति का सबसे अधिक असर सड़क किनारे रहने वाले परिवारों पर पड़ रहा है। दिनभर इस मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण उड़ने वाली धूल लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। हालत यह है कि सुबह घर की सफाई करने के कुछ ही देर बाद फर्श, फर्नीचर, भोजन और कपड़ों पर फिर धूल की परत जम जाती है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि घर का कोई भी सामान खुला छोड़ना मुश्किल हो गया है। खाना बनाते समय बार-बार बर्तनों को ढंकना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी देर में ही धूल भोजन तक पहुंच जाती है। घर के बाहर सुखाए गए कपड़े दोबारा धोने पड़ते हैं। कई परिवारों ने दिनभर खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना शुरू कर दिया है, लेकिन इससे उमस और गर्मी की परेशानी बढ़ जाती है。

स्थानीय स्वास्थ्य समस्याएं

बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। लगातार धूल के संपर्क में रहने से खांसी, छींक, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं। लोगों का कहना है कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण जरूरी है, लेकिन निर्माण अवधि में नियमित पानी का छिड़काव और सड़क की अस्थायी मरम्मत नहीं होने से उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं।

स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं

सड़क किनारे रहने वाले परिवारों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक धूल नियंत्रण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी परेशानी को गंभीरता से लेते हुए जल्द प्रभावी कदम उठाएगा。

सामान्य प्रश्न

एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है?
लोगों का कहना है कि एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण जरूरी है।
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