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Jamshedpur News: एसआईआर : अब एक अपार्टमेंट के सभी वोटर एक ही बूथ से जुड़ेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत, निर्वाचन आयोग एक परिवार के सभी मतदाताओं को एक ही बूथ पर वोट देने की योजना बना रहा है। अपार्टमेंट के लोगों को भी एक ही बूथ पर रखा जाएगा। इससे मतदाता शिकायतें दूर होंगी, विशेष रूप से बड़े शहरों में।

Jamshedpur News: एसआईआर : अब एक अपार्टमेंट के सभी वोटर एक ही बूथ से जुड़ेंगे

Jamshedpur News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के प्रति आम धारणा यह है कि वोटरों के नाम काटे या जोड़े जाएंगे। परंतु इसका दूसरा पहलू भी है। और वह है मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करना। इस बार निर्वाचन आयोग आम वोटरों की उस चिंता और शिकायत को दूर करने का प्रयास करेगा जिसके कारण एक ही परिवार के लोग दो या तीन बूथों पर बंट गये हैं। यही नहीं, एक ही आवासीय परिसर या अपार्टमेंट के लोग अलग-अलग बूथों के वोटर बन गये हैं। इसे दूर करने की रणनीति बन चुकी है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने यह जानकारी दी है。

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एक ही बूथ पर मतदान

आयोग की मंशा है कि अब एक परिवार के वोटर एक ही बूथ पर मतदान करें। यहां तक कि एक अपार्टमेंट के वोटरों को भी एक ही बूथ पर रखने की योजना है। इसके तहत पता को आधार बनाकर उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। भले ही एसआईआर का फार्म अलग-अलग बीएलओ के पास जमा हुआ है, परंतु उसे इकट्ठा किया जाएगा। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से इसकी पहल की जाएगी। इन अधिकारियों को गत शुक्रवार को इस आशय का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया गया है। और प्रशिक्षण का सिलसिला लगातार जारी है।

अपार्टमेंटों में बूथ से शिकायत होगी दूर

जमशेदपुर सहित अन्य बड़े शहरों में अब बड़े आवासीय कॉलोनियों में बूथ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर चुनाव के बाद ऐसे अपार्टमेंट की संख्या बढ़ेगी, जहां सुविधा होने पर बूथ बनाए जा सकते हैं। फिलहाल एक बूथ के लिए 1200 मतदाता का मानक है। उसके आसपास जो भी अपार्टमेंट आएंगे, वहां आसानी से बूथ बनाए जा सकेंगे।

सामान्य प्रश्न

निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करना और एक ही परिवार के वोटरों को एक ही बूथ पर मतदान सुनिश्चित करना है।
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