Jamshedpur News: स्कूलों में 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें अधिकारी : डीसी

Jamshedpur News: उपायुक्त राजीव रंजन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कम से कम 70 उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चाकुलिया, डुमरिया एवं मुसाबनी प्रखंड में उपस्थिति में सुधार को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अगली समीक्षा बैठक तक जिले के सभी प्रखंडों में न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया है। वे सोमवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण की समीक्षा की गई। पूर्व की बैठक में जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को इन विद्यालयों का नियमित भ्रमण करने का निर्देश दिया गया था। जुलाई 2026 में किए गए भ्रमण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विद्यालयों में भवन निर्माण से संबंधित लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया, ताकि बच्चों के आवासन एवं पठन-पाठन में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो。