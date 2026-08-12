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Jamshedpur News: स्कूलों में 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें अधिकारी : डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: उपायुक्त राजीव रंजन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में 70% उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष ध्यान चाकुलिया, डुमरिया, और मुसाबनी प्रखंडों पर देने का आदेश दिया। बिना आधार वाले 7,238 बच्चों के लिए विशेष कैंप लगाने का भी निर्देश दिया गया है।

Jamshedpur News: स्कूलों में 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें अधिकारी : डीसी

Jamshedpur News: उपायुक्त राजीव रंजन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कम से कम 70 उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चाकुलिया, डुमरिया एवं मुसाबनी प्रखंड में उपस्थिति में सुधार को लेकर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अगली समीक्षा बैठक तक जिले के सभी प्रखंडों में न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया है। वे सोमवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के निरीक्षण की समीक्षा की गई। पूर्व की बैठक में जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को इन विद्यालयों का नियमित भ्रमण करने का निर्देश दिया गया था। जुलाई 2026 में किए गए भ्रमण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विद्यालयों में भवन निर्माण से संबंधित लंबित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया, ताकि बच्चों के आवासन एवं पठन-पाठन में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो。

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बिना आधार वाले बच्चों के लिए कैम्प लगाने का निर्देश

बैठक में सभी प्रखंडों में आधार कैंप के आयोजन की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने आधार निर्माण एवं उसे अद्यतन करने के लिए ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बताया गया कि जुलाई में 919 बैंक खाते खोले गए हैं। उपायुक्त ने और बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए। वहीं, जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार नहीं बना पाने वाले 7,238 बच्चों के लिए विशेष कैंप आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

सिकुई दिकुई अभियान के तहत परीक्षा आयोजित करने का निर्देश

बैठक में बताया गया कि परीक्षा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में पठन-पाठन की गुणवत्ता में सुधार को लेकर उपायुक्त ने निजी विद्यालयों से सेवानिवृत्त एवं इच्छुक शिक्षकों की सेवाएं लेने का निर्देश दिया।

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को क्या निर्देश दिए?
उपायुक्त राजीव रंजन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कम से कम 70 उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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