Jamshedpur News: 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम आयोजित, युवाओं ने ली नशामुक्त भारत की शपथ

Jamshedpur News: जमशेदपुर। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देश पर मेरा युवा भारत, पूर्वी सिंहभूम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से जिला समाहरणालय में "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत" कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी किशोर प्रसाद सहित 42 युवाओं ने भाग लिया।कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन से हुई। उन्होंने युवाओं से नशामुक्त जीवन अपनाने, खेल, शिक्षा, योग और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाने का भी संदेश दिया।इस दौरान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कलाकारों की नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति का भी सीधा प्रसारण किया गया।