Jamshedpur News: डीआरएम ने कहा स्टेशन पर होना चाहिए एम्बुलेंस
Jamshedpur News: जमशेदपुर में चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया ने अचानक टाटानगर स्टेशन का दौरा किया और अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने एंबुलेंस की उपलब्धता पर सवाल उठाए और जिला स्वास्थ्य विभाग से बातचीत करने की सलाह दी ताकि स्टेशन के बाहर आपातस्थिति में 24 घंटे एंबुलेंस उपलब्ध रहे।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया सोमवार को अचानक टाटानगर स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। स्टेशन से निकलने के दौरान डीआरएम ने टाटानगर के रेल अधिकारियों से एंबुलेंस की उपलब्धता की जानकारी ली लेकिन अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इससे डीआरएम ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग से एंबुलेंस के मुद्दे पर वार्ता करनी चाहिए ताकि आपातकालीन सेवा के लिए स्टेशन के बाहर एक एंबुलेंस 24 घंटे उपलब्ध हो। अभी किसी तरह की स्टेशन पर घटना होने से टाटानगर रेलवे अस्पताल से एंबुलेंस को बुलाया जाता है।
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