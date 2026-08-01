Jamshedpur News: डा. विनीता को मानव सेवा सम्मान से किया सम्मानित
Jamshedpur News: जमशेदपुर ब्लड सेंटर की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. विनीता कामथ को मानव सेवा सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने 31 वर्षों में हजारों लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शारीरिक कमजोरी के बावजूद, वे हर परिस्थिति में सेवाएं प्रदान करती रहीं। इस सम्मान का वितरण पीएसएफ ने उनकी सेवानिवृत्ति पर किया।
Jamshedpur News: जमशेदपुर । जमशेदपुर ब्लड सेंटर के वरीय मेडिकल आफिसर डॉक्टर विनीता कामथ को बेहतर काम और समाज में योगदान देने के लिए मानव सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। टीम पीएसएफ ने उनकी सेवानिवृत्ति पर उन्हें यह सम्मान दिया। फाउंडेशन के अरिजीत सरकार ने कहा 31 वर्षो की सेवा में उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाने में अपनी महती भूमिका निभाई। जमशेदपुर ब्लड सेंटर के वरीय मेडिकल आफिसर डॉक्टर विनीता कामथ ने अपना शारीरिक कमजोरी यानी निशक्तता को कर्तव्य निर्वाहन में आड़े नहीं आने दिया। हर विपरीत परिस्थितियों में, चाहे कोवीड हो, डेंगू हो निडरता के साथ सेवाएं प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
समय समय पर उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान भी मिलता गया। कई लोकप्रिय समाचार पत्रिका के प्रतिष्ठानों ने भी उनके योगदान को सराहा और सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जमशेदपुर ब्लड सेंटर के महासचिव नलिनी राममूर्ति, सह सचिव रविंद्र दुगल, जीएम संजय चौधरी, डॉक्टर लव बहादुर सिंह, डॉक्टर रीता सिंह, डाॅक्टर पुष्पा तिवारी, डॉक्टर निर्जला झा, दीपक कामथ, अरिजीत सरकार, कुमारेस हाजरा, रवि शंकर आदि उपस्थित रहे।
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