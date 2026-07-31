Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: डॉ. राजेंद्र सिंह को सीजीपीसी ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक वर्ष तक नि:शुल्क सेवा देने वाले डॉ. राजेंद्र सिंह को गुरु अर्जन देव जी की स्मृति में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कमेटी के कार्यों की सराहना की और भविष्य में सहयोग का आश्वासन दिया। उपस्थित अधिकारी भी शामिल हुए।

Jamshedpur News: डॉ. राजेंद्र सिंह को सीजीपीसी ने किया सम्मानित

Jamshedpur News: सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से संचालित श्री गुरु रामदास भलाई केंद्र ओपीडी में 1 वर्ष पूर्व से नि:शुल्क सेवा दे रहे शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. राजेंद्र सिंह को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरु अर्जन देव जी की स्मृति में बनाया गया स्मृति चिह्न एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉ. राजेंद्र सिंह ने सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी द्वारा चलाए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए सेंट्रल कमेटी के अधिकारियों की सराहना की एवं भविष्य में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह, चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह, वरीय उपाध्यक्ष सुखविंदर सिंह राजू, महासचिव गुरु चरण सिंह बिल्ला, कोषाध्यक्ष गुरनाम सिंह बेदी, मुख्य सलाहकार हरविंदर सिंह मंटू, अजीत सिंह गंभीर, सुखदेव सिंह बिट्टू, सुरेंद्र सिंह शिंदे, जयमल सिंह, सरबजीत सिंह ग्रेवाल, विक्की सिंह आदि कई लोग उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।