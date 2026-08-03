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Jamshedpur News: बारीडीह में विवाद के बाद पत्नी और साले ने किया चापड़ से हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह में राजन पांडेय को उनकी पत्नी और साले ने चापड़ से मारकर घायल किया। राजन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया, जहां उनके सिर पर 27 टांके लगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jamshedpur News: बारीडीह में विवाद के बाद पत्नी और साले ने किया चापड़ से हमला

Jamshedpur News: सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह में रविवार की रात राजन पांडेय को उनकी पत्नी और साले ने चापड़ से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद राजन पांडेय सिदगोड़ा थाना पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत की। पुलिस ने राजन को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया। हमले में घायल राजन के सिर पर 27 टांके लगे हैं। राजन ने बताया कि उनकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था। इसके थोड़े देर बाद पत्नी और साला पहुंचे और मारपीट करने लगे। राजन ने आरोप लगाया कि पत्नी और साले ने चापड़ से हमला कर दिया।

इधर, मामले को लेकर थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि धक्कामुक्की के दौरान दीवार में सिर लगने से चोट की बात सामने आई है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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