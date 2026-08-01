Jamshedpur News: एक माह में नए भवन में शिफ्ट होगा जिला पुलिस मुख्यालय, एसएसपी ने किया निरीक्षण
Jamshedpur News: जिला पुलिस मुख्यालय एक महीने के भीतर नए भवन में स्थानांतरित होगा। SSP डॉ. एहतेशाम वकारिब ने नए भवन का निरीक्षण किया, जहां कुछ स्थानों पर सीलन की समस्या मिली। नए भवन में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे पुलिस कर्मियों को काम करने का बेहतर माहौल मिलेगा। सभी तैयारियों के बाद स्थानांतरण होगा।
Jamshedpur News: जिला पुलिस मुख्यालय एक माह के भीतर नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगा। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारिब ने नए भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सिटी एसपी ललित मीणा और एएसपी मुख्यालय-1 ऋषभ त्रिवेदी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने भवन के विभिन्न कमरों और सुविधाओं का अवलोकन किया। जांच के दौरान कुछ स्थानों पर सीलन की समस्या सामने आई, जिसे तत्काल दूर करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। इसके अलावा भवन में शेष कार्यों को भी जल्द पूरा करने को कहा गया। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि नया भवन लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है।
फिलहाल फर्नीचर लगाने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद एक माह के भीतर जिला पुलिस मुख्यालय को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। करीब नौ करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस अत्याधुनिक पुलिस मुख्यालय में आधुनिक कार्यालय, बैठक कक्ष और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नए भवन के शुरू होने से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा।
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