Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: मध्य विद्यालय माचा-बिड़रा में 47 विद्यार्थियों को मिला उन्नति का पहिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: मंगलवार को पटमदा प्रखंड के बिड़रा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय माचा-बिड़रा में कक्षा 8 के 24 छात्राओं और 23 छात्रों को 47 साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि और उप मुखिया ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और बताया कि शिक्षा भविष्य की मजबूत नींव है।

Jamshedpur News: मध्य विद्यालय माचा-बिड़रा में 47 विद्यार्थियों को मिला उन्नति का पहिया

Jamshedpur News: मंगलवार को पटमदा प्रखंड अंतर्गत बिड़रा पंचायत के मध्य विद्यालय माचा-बिड़रा में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के बीच 47 साइकिलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मुखिया प्रतिनिधि खांदु सिंह सरदार एवं उप मुखिया गोपाल गोराई उपस्थित थे। इनमें 24 छात्राएं एवं 23 छात्र शामिल हैं। साइकिल पाकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली। प्रधानाध्यापक मुकरु सोरेन ने कहा कि साइकिल मिलने से विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में काफी सुविधा होगी। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि खांदु सिंह सरदार एवं उप मुखिया गोपाल गोराई ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: 258 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरित
ये भी पढ़ें:Ramgarh News: नियमित विद्यालय पहुंचेंगे विद्यार्थी, शिक्षा के प्रति बढ़ेगा उत्साह : सुधीर मंगलेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।