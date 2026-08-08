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Jamshedpur News: आकाश ग्रीन सोसाइटी में गमला हटाने के मैसेज पर विवाद, मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: मानगो थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए संदेश को लेकर विवाद हो गया। एक निवासी ने सुपरवाइजर समेत कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित को चोटें आईं और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Jamshedpur News: आकाश ग्रीन सोसाइटी में गमला हटाने के मैसेज पर विवाद, मारपीट

Jamshedpur News: मानगो थाना क्षेत्र की एक अपार्टमेंट सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए संदेश को लेकर विवाद हो गया। सोसाइटी के एक निवासी ने सुपरवाइजर और उसके साथियों पर मारपीट, गाली-गलौज व धमकी देने का आरोप लगाते हुए मानगो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जवाहरनगर, रोड नंबर-15 स्थित आकाश ग्रीन फ्लैट के निवासी विजय कुमार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि गुरुवार शाम करीब 4.30 बजे सोसाइटी के सुपरवाइजर विशाल सिंह पार्क में बैठे थे। उसी समय उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश भेजा कि जिन लोगों के गमले नीचे रखे हैं, वे उन्हें हटा लें। वे इस संदेश के बारे में पूछने सुपरवाइजर के पास गए।

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उन्होंने यह भी पूछा कि बार-बार ऐसे संदेश क्यों भेजे जा रहे हैं। आवेदन में आरोप है कि एक दिन पहले भी सुपरवाइजर ने सोसाइटी की महिला सदस्य रंजीता प्रसाद से फोन पर बदसलूकी की थी। इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान दोनों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर विशाल सिंह ने गाली-गलौज शुरू कर दी और धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट की। इससे विजय कुमार की गर्दन और छाती में चोट लग गई। जब वे अपनी पार्किंग में जाकर बैठे तो वहां भी उनपर हमला किया गया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। पूरी घटना पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।प्राथमिकी में कहा गया है कि इसके बाद सुपरवाइजर ने बाहर से कुछ लोगों को बुला लिया। उन्होंने सोसाइटी परिसर में हंगामा किया और गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। घटना की सूचना विजय कुमार के पुत्र यश ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की शिकायत पर मानगो थाना पुलिस ने सुपरवाइजर विशाल सिंह और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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