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Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल के गायनिक वार्ड में घुसने से रोकने पर हंगामा, होमगार्ड जवानों की लाठी से दो युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती काजल कुमारी के परिजनों और होमगार्ड जवानों के बीच विवाद हुआ। डॉक्टर से मिलने की अनुमति न मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया। हाथापाई के बाद, होमगार्ड जवानों ने परिजनों को पीटा, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिकायत की और धरने पर बैठे। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल के गायनिक वार्ड में घुसने से रोकने पर हंगामा, होमगार्ड जवानों की लाठी से दो युवक घायल

Jamshedpur News: जमशेदपुर । 20 जुलाई को भर्ती एवं सिजेरियन डिलीवरी के बाद संक्रमण होने की शिकायत पर शनिवार को सुबह करीब साढ़े 10 बजे एमजीएम अस्पताल के गायनिक वार्ड में डॉक्टर से मिलने की बात पर विवाद हो गया। गायनिक वार्ड में भर्ती एक मरीज काजल कुमारी के परिजनों ने डॉक्टर से मिलने नहीं देने पर हंगामा कर दिया। मौके पर तैनात महिला होमगार्ड जवान द्वारा जब इसकी सूचना पुरुष जवानों को दी गई तो जवानों ने उन्हें नीचे उतरने को कहा। इस दौरान होमगार्ड जवानों एवं सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भुईयांडीह लकड़ी टाल निवासी मनीष शर्मा (29) व मरीज के बिहार निवासी पति मिथिलेश कुमार (25) के बीच बहस के साथ विवाद हुआ। जिसके बाद हाथापाई हो गई और मामला बढ़ने पर होमगार्ड जवानों ने लाठी से उन दोनों की पिटाई कर दी। जिससे वह घायल हो गए। इसकी सूचना होमगार्ड जवानों द्वारा तत्काल एमजीएम थाना को दिए जाने पर एक अवर निरीक्षक पहुंचे और मामले की छानबीन की।

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भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा

जबकि भुईयांडीह निवासी भाजपा कार्यकर्ता मनीष शर्मा द्वारा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव को सूचना दी गई। इसके बाद गुंजन यादव के नेतृत्व में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और होमगार्ड जवानों के खिलाफ बेरहमी से मरीज के परिजनों की पिटाई करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर करीब 1 घंटा तक नारेबाजी चलती रही एवं अस्पताल के गेट पर धरने पर भी बैठ गए। मौके पर पहुंचे पटमदा डीएसपी दयानंद कुमार एवं एमजीएम थाना प्रभारी सचिन कुमार दास की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर लोग शांत हुए। गुंजन यादव का आरोप है कि एक भाजपा कार्यकर्ता एवं उनके रिश्तेदार को लाठी से बेरहमी से पीटा गया। 8 से 10 जवानों ने मारपीट किया गया। सूचना मिलने पर वे तत्काल पहुंचे। ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल, डीएसपी दयानंद कुमार और एमजीएम थाना प्रभारी को सूचित किया। दोषी होमगार्ड जवानों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पुलिस अधिकारी टूटी हुई लाठी को लेकर गए हैं। शिकायत की गई है कि किसी भी जवानों के पास नेम प्लेट नहीं लगा था। इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस से मांग की गई है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए दोषी जवानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर होमगार्ड जवानों का आरोप है गायनिक वार्ड से निकलने की बात पर मनीष शर्मा एवं मिथिलेश कुमार द्वारा दो जवानों की वर्दी फाड़ दी गई एवं हाथापाई भी की गई, जिसके बाद लाठी से पिटाई की गई है।

सामान्य प्रश्न

कौन सा अस्पताल विवाद का केंद्र था?
मामला एमजीएम अस्पताल का है।
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