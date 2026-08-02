Jamshedpur News: राम मंदिर कैंटीन के भोजन में कॉकरोच मिलने से श्रद्धालुओं में नाराजगी, स्वच्छता व्यवस्था पर उठे सवाल
Jamshedpur News: शहर के बिस्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर की कैंटीन में परोसे गए भोजन में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई।
Jamshedpur News: शहर के बिस्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर की कैंटीन में परोसे गए भोजन में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई। बताया जा रहा है कि एक श्रद्धालु ने भोजन के दौरान प्लेट में कॉकरोच देखा, जिसके बाद उन्होंने कैंटीन प्रबंधन से इसकी शिकायत की।घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने भी भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर चिंता जताई। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर संचालित कैंटीन में स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से किसी तरह का खिलवाड़ न हो।श्रद्धालुओं
ने कैंटीन की नियमित साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच और भोजन तैयार करने की प्रक्रिया की निगरानी की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए।
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