Jamshedpur News: पहले सोमवार पर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़
Jamshedpur News: जमशेदपुर में सावन मास के अंतिम सोमवार पर भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों में उमड़ी। श्रद्धालुओं ने सुबह 5 बजे से जलाभिषेक शुरू किया। कई स्थानों पर कलश यात्राएँ निकलीं, जहाँ भक्त नदी से जल भरकर भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे। सभी ने सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। सावन मास के अंतिम सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमर पड़ी। एक दिन पूर्व से ही श्रद्धालु इसकी तैयारी में जुटे हुए थे शहर के विभिन्न मंदिर कमेटियों की ओर से विशेष तौर पर अंतिम सोमवारी को लेकर तैयारियां की गई थी जलाभिषेक के लिए सुबह 5 बजे से शहर के लगभग सभी मंदिरों के पट खुले, जिसके बाद से मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक भक्तों द्वारा किया जा रहा है। कई जगह से कलश यात्रा निकाली जहां महिला पुरुष स्वर्णरेखा नदी और दो मोहनी घाट में जल भरने के लिए गाजे बाजे के साथ पहुंचे। नदी किनारे से जल भरकर भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया, इस दौरान पूरे रास्ते बम बम भोले और हर हर महादेव का उद्घोष होता रहा।
भक्तों ने नंगे पैर कलश लेकर कई किलोमीटर यात्रा तय की और कलश के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। जलाभिषेक के बाद भक्तों ने बेलपत्र, भांग, धतूरा, मौसमी फल, दूध, दही, शहद, गंगाजल और अक्षत, पुष्प, धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की आराधना की।
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