Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: शौक से नहीं, मजबूरी में घर बनाया था, तोड़ दिया तो मर जाएंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: मानगो के वार्ड नंबर 10 बैकुंठनगर में सरकारी जमीन पर बने 13 चिह्नित घरों को तोड़ने की तैयारी हो रही है। Residents में भारी निराशा है और कई परिवारों की रोजी-रोटी दांव पर है। उन्हें एनजीटी के आदेश को लेकर समस्याएं हैं और वे अपने घरों के टूटने से चिंतित हैं।

Jamshedpur News: शौक से नहीं, मजबूरी में घर बनाया था, तोड़ दिया तो मर जाएंगे

Jamshedpur News: मानगो के वार्ड नंबर 10 बैकुंठनगर में नदी किनारे सरकारी जमीन पर बने 13 चिह्नित घरों को मंगलवार को तोड़ा जाना है। वहां के निवासियों में भारी निराशा है। गहरी चिंता है और बेहिसाब दर्द है। सोमवार दोपहर में लाउडस्पीकर ने चेतावनी देकर उनकी चिंता और बढ़ा दी है। उनका कहना है कि यह गरीबों की बस्ती है, इसे तोड़कर सरकार को क्या मिलेगा। जवाहरलाल शर्मा करीब 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं। पेशे से मैकेनिक हैं। घर में ही लेथ लगा रखा है। यही उनकी रोजी रोटी है। उनका कहना है कि 1993 में घर बनाया था। उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए तो नदी किनारे घर बनाया। मूल रूप से सारण जिला निवासी शर्मा कहते हैं कि अब तो गांव से नाता टूट चुका है। वहां कुछ नहीं है। 14 लोगों का परिवार है। एक शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर बेटा सहित चार बेटा, तीन बहुएं और उनके छह बच्चे हैं। उनका कहना है कि अगर घर तोड़ दिया तो मर जाएंगे。

ये भी पढ़ें:जमशेदपुर में बड़े ऐक्शन की तैयारी, कई घरों पर गरजेगा बुलडोजर

घर तोड़ने की चिंताएं

उनका सवाल है कि उनका लंबा घर है। आखिर एनजीटी के आदेश से कितने फीट अतिक्रमण है, यह तो बताते। मार्किंग कर देते तो यह पता होता और वहां से हट जाते। मशीन शिफ्ट कर लेते। उनकी सबसे बड़ी चिंता मशीन को हटाने की है। कहा, यही जीविका का आधार है, यही हटा दिया जाएगा तो खाएंगे क्या।

मनोहर कैवर्त की दुविधा

इसी प्रकार की चिंता का शिकार मनोहर कैवर्त भी हैं। मछली पकड़कर और बाजार से लाकर मानगो में बेचते हैं। इसी से परिवार की रोजी-रोटी चलती है। बैंक से कर्ज लेकर हाल में घर की छत ढाली है। उसका सूद भर रहे हैं। उनका कहना है कि घर तो पिता ने ही करीब 30 साल पहले बनवाया था। परंतु तब कच्चा घर था। तब बेहद गरीबी थी। अब खर्च कर जब घर बना लिया है, तो उसे तोड़ने की बात हो रही है। कहा, बरसात में घर तोड़ दिया तो छोटे-छोटे बच्चे लेकर जाएंगे कहां।

रिंकू देवी की चिंता

जिनका घर टूटना है उनमें से एक अटल क्लीनिक के पास स्थित घर ललन यादव का भी है। उनके परिवार की महिला रिंकू देवी तो इस चर्चा मात्र से रोने लगी। कहा, पूरा परिवार दो भैंसों के दूध की कमाई पर आश्रित है। अगर घर तोड़ दिया तो मवेशी लेकर कहां जाएंगे। भगवान गरीबों की परीक्षा क्यों लेते हैं। एक ओर सरकार खुद गरीबों को घर बनाकर देती है। दूसरी ओर, तोड़ने की बात कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मानगो के वार्ड नंबर 10 में किसकी घरों को तोड़ा जा रहा है?
मानगो के वार्ड नंबर 10 बैकुंठनगर में 13 चिह्नित घरों को तोड़ा जा रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।