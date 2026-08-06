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Jamshedpur News: पुलिस कर्मियों के अभाव में टल सकता है भुइयांडीह में नदी किनारे से घरों को तोड़ने का अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: पुलिस कर्मियों की कमी के कारण भुइयांडीह में नदी किनारे बनाए गए 145 घरों के तोड़ने का अभियान आज से टल सकता है। जमशेदपुर में, अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए इंतजार करने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी इसी कारण से एक और तोड़फोड़ का अभियान स्थगित किया गया था।

Jamshedpur News: पुलिस कर्मियों के अभाव में टल सकता है भुइयांडीह में नदी किनारे से घरों को तोड़ने का अभियान

Jamshedpur News: पुलिस कर्मियों के अभाव में आज से भुइयांडीह में नदी किनारे बने 145 घरों को तोड़ने का अभियान टल सकता है। जमशेदपुर के सीओ सह अभियान के वरीय दंडाधिकारी मनोज कुमार और दो अन्य मजिस्ट्रेट बनाये गये राजस्व कर्मचारी अभियान के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों का इंतजार कर रहे हैं। इससे पूर्व गत चार अगस्त को मानगो के बैकुंठनगर व ओल्ड पुरुलिया रोड में 16 घरों को तोड़ने का अभियान इसी वजह से टल गया था। दोनों अंचलों में कुल 161 घरों को तोड़ने का अभियान एनजीटी के आदेश के आलोक में क्रियान्वित होना है। परंतु जिला से अधिकांश पुलिसकर्मियों के श्रावणी मेला में देवघर जाने की वजह से यह समस्या पैदा हो गई है।

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