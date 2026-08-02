Jamshedpur News: एमजीएम-डिमना मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाने की मांग, सरयू राय ने सीएम को लिखा पत्र

Jamshedpur News: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने डिमना लेक तक एलिवेटेड रोड बनाने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि यह परियोजना भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है। इससे पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।

Jamshedpur News: जमशेदपुर। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज से डिमना लेक के पहले तक एलिवेटेड रोड (ऊपरी पथ) बनाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री तथा पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है।

यातायात की बढ़ती जरूरतें सरयू राय ने कहा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज से डिमना लेक और पटमदा जाने वाली सड़क दलमा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर गुजरती है। वन क्षेत्र होने के कारण सड़क का चौड़ीकरण संभव नहीं है, जबकि इस मार्ग पर लगातार यातायात बढ़ रहा है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एलिवेटेड रोड का निर्माण सबसे व्यवहारिक विकल्प होगा।

निर्माण कार्य की स्थिति उन्होंने बताया कि डिमना चौक से एमजीएम मेडिकल कॉलेज तक फोरलेन सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। डीपीआर में संशोधन और टाटा स्टील से एनओसी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। हालांकि एमजीएम मेडिकल कॉलेज से आगे सड़क संकरी होने के कारण यह हिस्सा दुर्घटना संभावित बना हुआ है।

सुरक्षा और सुविधा सरयू राय ने सुझाव दिया कि एनएच-33 की तर्ज पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज से डिमना लेक के पहले तक फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड बनाया जाए। इससे डिमना लेक आने वाले पर्यटकों के साथ-साथ पटमदा, बोड़ाम और कटिंग क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

प्रस्ताव पर चर्चा उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव पर उनकी पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि परियोजना में कोई बड़ी तकनीकी बाधा नहीं है तथा वन विभाग से अनुमति मिलने में भी विशेष कठिनाई नहीं होगी। विधायक ने कहा कि एलिवेटेड रोड बनने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और जमशेदपुर से पुरुलिया की ओर जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।