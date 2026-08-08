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Jamshedpur News: महिला विश्वविद्यालय में यूथ डेवलपमेंट पर मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में जेंडर सेंसटाइजेशन एंड इंक्लूजन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ

Jamshedpur News: महिला विश्वविद्यालय में यूथ डेवलपमेंट पर मंथन

Jamshedpur News: जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में जेंडर सेंसटाइजेशन एंड इंक्लूजन विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। कुलपति डॉ. इला कुमार ने आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे विश्वविद्यालय को नई दिशा मिलेगी। कार्यशाला के दौरान सत्र की वक्ता प्रेमलता पुनिया ने कई गतिविधियों के जरिए झारखंड में लड़कियों के राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा कराई। इसमें सात अलग-अलग ग्रुप बनाकर ग्रुप डिस्कशन किए गए। सभी प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और यूथ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पर अपने विचार साझा किए। समापन समारोह में कुलसचिव डॉ. सलोमी कुजूर, डॉ. मनीषा टाइटस, डॉ. अनिता मिश्रा सहित कई विशिष्ट अतिथि और विभिन्न कॉलेजों के शिक्षक उपस्थित रहे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मनीषा टाइटस ने किया।

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