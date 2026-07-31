Jamshedpur News: एमजीएम इमरजेंसी में समय से नहीं पहुंचे डॉक्टर, उपायुक्त से शिकायत
Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों की देरी से मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ महतो ने एक ग्रामीण को लेकर सुबह 9.30 बजे अस्पताल में गए, लेकिन डॉक्टर 10 बजे पहुंचे। इससे मरीजों के इलाज में बाधा आती है, और प्रशासन ने इस पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई है।
Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर 10 बजे तक आते हैं। इससे मरीजों या किसी हादसे से जख्मी को परेशानी होती है। गुरुवार को पटमदा के सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ महतो एक ग्रामीण को लेकर सुबह 9.30 बजे एमजीएम अस्पताल की इमरजेंसी में गए थे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। उन्होंने उपायुक्त से इसकी शिकायत की। इमरजेंसी में डॉक्टर करीब 10 बजे आए और सुबह से पहुंचे मरीजों की जांच शुरू की। बताया जाता है कि ग्रामीण घर में गिर गया था। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा था। एमजीएम में पूरे कोल्हान से मरीज आते हैं। डॉक्टर द्वारा लापरवाही से परेशानी बढ़ती है।
इधर, अधीक्षक डॉ. बलराम झा से संपर्क नहीं होने के कारण किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। मालूम हो कि इमरजेंसी में रोज 80 से सौ मरीज पहुंचते हैं। व्यवस्था ठीक नहीं होने से मरीजों को बेड नहीं मिल पाता है। इससे कुर्सियों पर बैठाकर ही स्लाइन चढ़ाने के साथ प्राथमिक उपचार होता है। इमरजेंसी के डॉक्टर को ड्यूटी समय का पालन करना चाहिए, ताकि मरीजों को दिक्कत न हो।
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