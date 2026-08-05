Jamshedpur News: जिले में मलेरिया के 33 नए मरीज मिले
Jamshedpur News: जिले में मलेरिया की जांच कम होने के साथ मरीजों की संख्या में कमी आई है। सोमवार को 5817 लोगों की जांच में 33 पॉजिटिव आए, जिनमें सबसे अधिक पोटका प्रखंड से थे। जिले में मच्छर नियंत्रण अभियान चल रहा है, जिसमें मच्छर मारने की दवा का छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है।
Jamshedpur News: जिले में मलेरिया की जांच की संख्या घटने के साथ ही मरीजों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। पिछले चार-पांच दिनों से मलेरिया जांच में कमी आई है, जिसके कारण पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है। सोमवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 5817 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें 33 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें सबसे अधिक 15 मरीज पोटका प्रखंड से मिले हैं। इसके अलावा पटमदा से छह, मुसाबनी से पांच, धालभूमगढ़, घाटशिला और सदर अस्पताल से दो-दो तथा डुमरिया से एक मरीज मिला है। हालांकि, जिले में अभी भी मलेरिया से पीड़ित मरीज इलाज के लिए सदर अस्पताल और एमजीएम अस्पताल पहुंच रहे हैं।
सोमवार को मुसाबनी से सीआरपीएफ का एक जवान भी मलेरिया का इलाज कराने पहुंचा, जिसका इलाज जारी है।जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रभावित इलाकों में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है, ताकि मच्छरों को खत्म करने के साथ-साथ उनके लार्वा को भी नष्ट किया जा सके और मलेरिया के मामलों में कमी लाई जा सके।
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