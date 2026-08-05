Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: जिले में मलेरिया के 33 नए मरीज मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जिले में मलेरिया की जांच कम होने के साथ मरीजों की संख्या में कमी आई है। सोमवार को 5817 लोगों की जांच में 33 पॉजिटिव आए, जिनमें सबसे अधिक पोटका प्रखंड से थे। जिले में मच्छर नियंत्रण अभियान चल रहा है, जिसमें मच्छर मारने की दवा का छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है।

Jamshedpur News: जिले में मलेरिया के 33 नए मरीज मिले

Jamshedpur News: जिले में मलेरिया की जांच की संख्या घटने के साथ ही मरीजों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। पिछले चार-पांच दिनों से मलेरिया जांच में कमी आई है, जिसके कारण पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है। सोमवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 5817 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें 33 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें सबसे अधिक 15 मरीज पोटका प्रखंड से मिले हैं। इसके अलावा पटमदा से छह, मुसाबनी से पांच, धालभूमगढ़, घाटशिला और सदर अस्पताल से दो-दो तथा डुमरिया से एक मरीज मिला है। हालांकि, जिले में अभी भी मलेरिया से पीड़ित मरीज इलाज के लिए सदर अस्पताल और एमजीएम अस्पताल पहुंच रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Jamtara News: नारायणपुर के तीन गांवों में मलेरिया फीवर सर्वे, नहीं मिला कोई संक्रमित मरीज

सोमवार को मुसाबनी से सीआरपीएफ का एक जवान भी मलेरिया का इलाज कराने पहुंचा, जिसका इलाज जारी है।जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रभावित इलाकों में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है, ताकि मच्छरों को खत्म करने के साथ-साथ उनके लार्वा को भी नष्ट किया जा सके और मलेरिया के मामलों में कमी लाई जा सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News District

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।