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Jamshedpur News: एनएच-33 पर दोपहिया वाहनों चलना जोखिम भरा, गिरकर हो रहे घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर पारडीह काली मंदिर से बालीगुमा तक की यात्रा कठिन हो गई है। निर्माण कार्य के चलते सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जिससे गड्ढे और धूल दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि सुरक्षा के बिना रोजाना इस मार्ग पर यात्रा करना जोखिम भरा है।

Jamshedpur News: एनएच-33 पर दोपहिया वाहनों चलना जोखिम भरा, गिरकर हो रहे घायल

Jamshedpur News: राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) - 33 पर पारडीह काली मंदिर से बालीगुमा तक का करीब पांच किमी का सफर इन दिनों दोपहिया वाहन चालकों के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। मानगो एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य के बीच जर्जर सड़क, गड्ढे, उड़ती धूल और डायवर्जन ने हादसों का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। इस मार्ग पर गिरकर कई बाइक वाले घायल हो रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि सड़क पर गाड़ी की रफ्तार भले ही कम रहती है, लेकिन अचानक उड़ने वाली धूल के कारण कुछ सेकंड के लिए सामने का दृश्य पूरी तरह धुंधला हो जाता है। ऐसे में सामने चल रहे वाहन की दूरी और दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है।

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निर्माण कार्य के कारण कई स्थानों पर मार्ग को डायवर्ट किया गया है। एक ही लेन से दोनों दिशाओं के वाहन गुजर रहे हैं, जिससे आमने-सामने आने वाले वाहनों के बीच टक्कर की आशंका बनी रहती है। कई बार गड्ढों से बचने के लिए वाहन चालक अचानक दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं। पीछे चल रहे वाहन चालक को इसका अनुमान नहीं लग पाता और दुर्घटना हो जाती है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। वाहन चालकों का कहना है कि रोज इस मार्ग से गुजरना मजबूरी है, लेकिन हर सफर जान जोखिम में डालकर तय करना पड़ता है। जर्जर सड़क का असर वाहनों की स्थिति पर भी पड़ रहा है। बाइक और कारों के टायर, सस्पेंशन, शॉकर और अन्य पुर्जे समय से पहले खराब हो रहे हैं, जिससे मेंटेनेंस का खर्च लगातार बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनने तक यदि सड़क की अस्थायी मरम्मत, नियमित पानी का छिड़काव और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन नहीं किया गया तो दुर्घटनाओं की संख्या और बढ़ सकती है।

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