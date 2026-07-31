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Jamshedpur News: माचा में हाइवा की चपेट में आकर अधेड़ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: पटमदा के माचा गांव में बुधवार रात एक साइकिल सवार को सड़क दुर्घटना में चोट आई। स्थानीय लोगों ने हाइवा को रोका और पुलिस को सूचित किया। घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने हाइवा चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया।

Jamshedpur News: माचा में हाइवा की चपेट में आकर अधेड़ घायल

Jamshedpur News: पटमदा के माचा गांव में बुधवार रात करीब 11 बजे सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार अधेड़ घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने हाइवा को रोक कर रखा एवं पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर पहुंचे पटमदा थाना प्रभारी विष्णुचरण भोगता ने हाइवा को जब्त कर लिया। माचा अस्पताल में इलाजरत घायल माचा गांव निवासी अमूल्य सहिस (60) को अपने वाहन से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि घटना के बाद क्षेत्र में कहीं भी एंबुलेंस नहीं मिलने की वजह से पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने गुरुवार को अमूल्य सहिस के बयान पर हाइवा चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।

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