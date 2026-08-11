Jamshedpur News: साहित्यकार विजय नारायण सिंह ‘बेरुका’ को हुलास गौरव सम्मान

Jamshedpur News: हुलास परिवार ने तुलसी भवन में वार्षिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम ‘सावन-मनभावन सह हुलास गौरव सम्मान’ का आयोजन किया। इस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए विजय नारायण सिंह ‘बेरुका’ को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन भी हुआ, जिसमें शहर के कवियों ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की।

Jamshedpur News: हुलास परिवार की ओर से तुलसी भवन के प्रयाग कक्ष में वार्षिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम ‘सावन-मनभावन सह हुलास गौरव सम्मान’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों और शहर के गणमान्य एवं प्रबुद्धजनों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। पहले सत्र में उद्घाटन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि तुलसी भवन के मानद महासचिव प्रसेनजीत तिवारी एवं अन्य मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर तथा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपासना सिंहा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। अजय मुस्कान ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष श्यामल सुमन ने स्वागत भाषण दिया.

साहित्यिक सम्मान इस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विजय नारायण सिंह ‘बेरुका’ को ‘हुलास गौरव सम्मान’ से विभूषित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद विजय जी ने अभिभूत होकर अपने मन के उद्गार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि प्रसेनजीत तिवारी ने हुलास के इस साहित्यिक प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सांस्कृतिक चेतना और साहित्य के प्रति अनुराग बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होते हैं।

कवि सम्मेलन दूसरे सत्र में ‘सावन-मनभावन’ कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। सत्र की शुरुआत हरकिशन ‘चावला’ ने ‘सावन-मनभावन’ विषय पर प्रकाश डालते हुए की। कवि सम्मेलन में शहर के कवियों और कवयित्रियों ने अपनी सरस एवं भावपूर्ण रचनाओं से समां बांध दिया। इस अवसर पर श्यामल सुमन, हरकिशन ‘चावला’, विजय ‘बेरुका’, डॉ. संध्या सिन्हा, दीपक वर्मा, रजनी, अजय मुस्कान, नवीन अग्रवाल, बसंत जमशेदपुरी, सी. पी. सिंह, बाल मुकुट चौधरी, नीलम्बर चौधरी, अलोक तिवारी, हरिहर राय चौहान, बिनोद बेगाना, शिवनन्दन सिंह, सुदीप्ता जेठी राउत, सुस्मिता मिश्रा, उपासना सिंहा, साधना सिंह, वीणा कुमारी, प्रणती शरण, कुमार मनीष, उषा किरण चावला एवं रूपम वर्मा ने अपनी बेहतरीन कविताओं का पाठ किया। अंत में रजनी एवं दीपक वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।