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Jamshedpur News: जमशेदपुर : नशे के कारोबार का विरोध करने पर बर्मामाइंस कंटेनर यार्ड में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: बर्मामाइंस के कंटेनर यार्ड में अपराधियों ने आफताब खान पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हमला नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान का परिणाम माना जा रहा है। आफताब की हालत नाजुक है और उसे कोलकाता रेफर किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Jamshedpur News: जमशेदपुर : नशे के कारोबार का विरोध करने पर बर्मामाइंस कंटेनर यार्ड में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गंभीर

Jamshedpur News: बर्मामाइंस स्थित कंटेनर यार्ड में रविवार रात करीब नौ बजे अपराधियों ने कैरेज कॉलोनी निवासी आफताब खान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में आफताब गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पंजड़े में चार गोली लगी है और एक गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी है। रीढ़ की हड्डी में गोली लगने के चलते उसका पैर काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसे कोलकाता रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) में भर्ती कराया गया, जहां उपचार किया गया। सूचना मिलते ही बर्मामाइंस पुलिस पहुंची और देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें अबतक 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटनास्थल से पुलिस ने 11 खोखा और एक मैगजीन बरामद की है। घटना के बाद टीएमएच में परिजनों और समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि बर्मामाइंस में पुलिस की जानकारी के बावजूद ब्राउन शुगर का धंधा खुलेआम चल रहा है। पुलिस को कैरेज कॉलोनी की मुस्लिम बस्ती में नशे का कारोबार करने वाले लोगों की पूरी जानकारी है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती。

फायरिंग की संख्या

15 से 20 राउंड फायरिंग की बात कह रहे लोग

आफताब कंटेनर यार्ड में सीमेंट लोडिंग-अनलोडिंग के लिए मजदूर सप्लाई का काम करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार रात वह यार्ड स्थित अपने कार्यालय में अमजद, फिरोज, लड्डन और मुकरी के साथ हिसाब-किताब कर रहा था। कार्यालय से बाहर निकलते ही दो बाइक पर सवार छह युवक वहां पहुंचे और आफताब को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमलावरों ने 15 से 20 राउंड तक गोलियां चलाईं। गोली की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे। इसके बाद कुछलोगों ने हमलावरों पर पथराव भी किया, लेकिन सभी फरार हो गए।

नशे के विरोध में अभियान

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह हमला नशे के कारोबार के विरोध का परिणाम है। उनका कहना है कि शनिवार को कैरेज कॉलोनी में ब्राउन शुगर और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें जुलूस भी निकाला गया था। अभियान में आफताब की प्रमुख भूमिका थी। वह कथित तौर पर इलाके में ब्राउन शुगर बेचने वालों की पहचान कर रहा था। लोगों का आरोप है कि इसी खुन्नस में अपराधियों ने उसपर जानलेवा हमला कराया।

अपराधियों का नेटवर्क

सभी आरोपी ब्राउन शुगर के धंधे से जुड़े हैं

लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि इलाके में शाहरुख और शाहिद के नेटवर्क के लिए शहबाज उर्फ भोंदू, रेहान तथा अन्य युवक ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़े हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं की गई है और जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने दो दिन पहले ड्रग पैडलर संजीत को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि इलाके में ब्राउन शुगर की आपूर्ति संजीत के माध्यम से होती थी। यह भी चर्चा है कि संजीत की गिरफ्तारी की सूचना पुलिस तक पहुंचाने का शक अपराधियों को आफताब पर था। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं इसी संदेह के कारण वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया।

हमलावरों की पहचान

हमले में शामिल आरोपियों में बंटी का बेटा शहबाज उर्फ भोंदू, कुंदन का बेटा रेहान, उदय रश्मी महतो का बेटा, ईनाम का बेटा एयान तथा दो अज्ञात युवकों के नाम सामने आए हैं। पुलिस सभी आरोपितों की तलाश में जुटी है। प्रारंभिक जानकारी में एक हमलावर की पहचान भादू के रूप में भी की गई है, जो कैरेज कॉलोनी का रहने वाला बताया गया है।

आरपीएफ जवान से मारपीट

पुलिस के अनुसार, फायरिंग करने वाले युवकों ने वारदात के दौरान यार्ड के पास मौजूद एक आरपीएफ जवान के साथ भी मारपीट की। इस मामले की भी अलग से जांच की जा रही है। घटना के बाद बर्मामाइंस पुलिस ने क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) के साथ कैरेज कॉलोनी में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान छह महिलाओं सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी से थाना में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

आफताब खान पर कब और कहाँ हमला हुआ?
आफताब खान पर रविवार रात करीब नौ बजे बर्मामाइंस स्थित कंटेनर यार्ड में हमला हुआ।
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