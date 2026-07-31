Jamshedpur News: एमबीए गोलगप्पा वाले ने सोनारी थाना प्रभारी सहित दो पर दायर किया मुकदमा

Jamshedpur News: सोनारी थाना क्षेत्र के कुम्हारपाड़ा निवासी बजरंग प्रसाद ने थाने में शिकायत की है। उन्होंने पुलिस अधिकारी और मनीष सिंह पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बजरंग ने कहा कि उन्होंने 1.70 लाख रुपये उधार लिए और इसके बाद 2 लाख रुपये चुका दिए, फिर भी अतिरिक्त मांग की गई।

Jamshedpur News: सोनारी थाना क्षेत्र के कुम्हारपाड़ा निवासी एवं एमबीए गोलगप्पा वाला के संचालक बजरंग प्रसाद ने सोनारी थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्य मनीष सिंह तथा अन्य के खिलाफ मारपीट, धमकी देकर दुकान बंद कराने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्यायालय में शिकायतवाद दायर किया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही शिकायत में नामजद आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने मनीष सिंह से 1.70 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोप के अनुसार, इस राशि पर प्रति माह 10 प्रतिशत ब्याज तय किया गया था। साथ ही सुरक्षा के नाम पर उनसे दो हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक भी ले लिए गए।

मूलधन से अधिक भुगतान का दावा बजरंग प्रसाद का कहना है कि उन्होंने समय-समय पर नगद और ऑनलाइन माध्यम से करीब दो लाख का भुगतान कर दिया है, जो मूलधन से अधिक है। उनका दावा है कि भुगतान से जुड़े दस्तावेज और लेनदेन के साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हैं। इसके बावजूद उनसे लगातार अतिरिक्त राशि की मांग की जाती रही। शिकायतवाद में कहा गया कि 11 फरवरी 2026 को उन्हें सोनारी थाना बुलाया गया। वहां कथित रूप से दबाव बनाकर एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में उसी कागज पर चार माह के भीतर दो लाख रुपये लौटाने संबंधी बातें लिख दी गईं। आरोपों के अनुसार, 21 जुलाई 2026 की शाम करीब 7.30 बजे मनीष सिंह, जयप्रकाश ठाकुर और बिष्टूपुर थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी बलराम साहू उनके गोलगप्पा ठेले पर पहुंचे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गाली-गलौज की गई, मारपीट की गई और अतिरिक्त ब्याज की मांग की गई। बजरंग प्रसाद ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर उनके साथ हाथापाई की गई। उनके पिता के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया तथा ठेला बंद करने और भविष्य में दोबारा दुकान लगाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

थाना प्रभारी और अवर निरीक्षक पर भी आरोप शिकायतकर्ता ने सोनारी थाना प्रभारी मधुसूदन डे और पुलिस अवर निरीक्षक धनंजय कुमार पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस की मौजूदगी और हस्तक्षेप के कारण वह लगातार मानसिक तनाव में हैं और उन्हें अपना व्यवसाय चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

एसएसपी से रिपोर्ट तलब, आरोपितों को नोटिस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही शिकायत में नामजद आरोपियों को नोटिस जारी किया है। अब न्यायालय में एसएसपी की रिपोर्ट और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई होगी.