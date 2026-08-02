Jamshedpur News: मानगो पार्षद एकता मंच ने निगम प्रशासन के समक्ष रखीं 10 प्रमुख मांगें

Jamshedpur News: मानगो नगर निगम के पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में शनिवार को निगम के अपर प्रशासन जीतेंद्र यादव के समक्ष पार्षदों के अधिकारों, वार्डों के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मंच ने मांग की कि नगर निगम कार्यालय में सभी निर्वाचित पार्षदों के लिए सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था की जाए तथा उनके वार्डों से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मंच ने सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाईकर्मियों की सूची संबंधित पार्षद को उपलब्ध कराने तथा सुपरवाइजर से प्रतिदिन कार्य का सत्यापन कराने की मांग की है।

साथ ही पार्षद के सत्यापन के बाद ही संबंधित बिल भुगतान करने का सुझाव दिया गया है। मांग पत्र में प्रत्येक माह नियमित बोर्ड बैठक आयोजित करने, हर वार्ड में ठेकेदार का सुपरवाइजर नियुक्त करने, आपातकालीन कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत सभी वार्डों में वार्ड समितियों का गठन करने की भी मांग शामिल है। पार्षद एकता मंच ने निगम के सामुदायिक भवनों को अतिक्रमण मुक्त कर उन्हें वार्ड कार्यालय के रूप में उपलब्ध कराने, सशक्त स्थायी समिति एवं जोनल कमेटियों का गठन करने तथा सभी वार्डों के लिए समान और पारदर्शी वार्ड विकास निधि आवंटित करने की भी मांग उठाई है। मंच का कहना है कि इन मांगों के पूरा होने से पार्षदों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मौके पर राजेश सिंह, रवींद्र सिंह सिसोदिया, राजू प्रजापति, प्रियंका सिंह, जितेंद्र साव. अनीता श्रीवास्तव, सुशीला शर्मा, नरुल हक अंसारी सहित अन्य पार्षद मौजूद थे।