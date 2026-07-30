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Jamshedpur News: पोटका के टांगराइन गांव में 60 लाख से बनेगा बहुद्देश्यीय भवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: पोटका प्रखंड के टांगराइन गांव में 60 लाख रुपए की लागत से एक बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम (एनआरइपी) द्वारा टेंडर जारी किया जाएगा। निविदा आठ अगस्त को शुरू होगी और 14 तारीख को खोली जाएगी। ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए छह माह का समय मिलेगा।

Jamshedpur News: पोटका के टांगराइन गांव में 60 लाख से बनेगा बहुद्देश्यीय भवन

Jamshedpur News: पोटका प्रखंड के टांगराइन गांव में 60 लाख रुपए की लागत से बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम (एनआरइपी) की ओर से इसके संबंध में टेंडर निकाला गया है। आठ अगस्त को वेबसाइट पर इसकी निविदा जारी की जाएगी। 13 तक निविदा भरी जा सकेगी। 14 को टेंडर खोला जाएगा। टेंडर फाइनल होने और एकरारनामा हो जाने के बाद ठेकेदार को छह माह का समय काम पूरा करने के लिए मिलेगा।

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