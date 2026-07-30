Jamshedpur News: पोटका के टांगराइन गांव में 60 लाख से बनेगा बहुद्देश्यीय भवन
Jamshedpur News: पोटका प्रखंड के टांगराइन गांव में 60 लाख रुपए की लागत से एक बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम (एनआरइपी) द्वारा टेंडर जारी किया जाएगा। निविदा आठ अगस्त को शुरू होगी और 14 तारीख को खोली जाएगी। ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए छह माह का समय मिलेगा।
Jamshedpur News: पोटका प्रखंड के टांगराइन गांव में 60 लाख रुपए की लागत से बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम (एनआरइपी) की ओर से इसके संबंध में टेंडर निकाला गया है। आठ अगस्त को वेबसाइट पर इसकी निविदा जारी की जाएगी। 13 तक निविदा भरी जा सकेगी। 14 को टेंडर खोला जाएगा। टेंडर फाइनल होने और एकरारनामा हो जाने के बाद ठेकेदार को छह माह का समय काम पूरा करने के लिए मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।