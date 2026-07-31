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Jamshedpur News: पोटका के टांगराइन में 60 लाख से बनेगा बहुद्देश्यीय भवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के टांगराइन गांव में 60 लाख की लागत से बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण किया जाएगा। नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम (एनआरइपी) द्वारा टेंडर 8 अगस्त को जारी किया जाएगा। निविदा 13 अगस्त तक भरी जा सकेगी और टेंडर 14 अगस्त को खोला जाएगा।

Jamshedpur News: पोटका के टांगराइन में 60 लाख से बनेगा बहुद्देश्यीय भवन

Jamshedpur News: जमशेदपुर। पोटका प्रखंड के टांगराइन गांव में 60 लाख की लागत से बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट प्रोग्राम (एनआरइपी) की ओर से इस योजना का टेंडर निकालने जा रहा है। आठ अगस्त को वेबसाइट पर इसकी निविदा जारी की जाएगी। 13 अगस्त तक निविदा भरी जा सकेगी। 14 अगस्त को टेंडर खोला जाएगा। टेंडर फाइनल होने और एकरारनामा हो जाने के बाद ठेकेदार को छह माह का समय काम पूरा करने के लिए मिलेगा।

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