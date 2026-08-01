Jamshedpur News: मानगो के 16 घरों पर कार्रवाई के मामले में सरयू ने अधिकारियों से की बात
Jamshedpur News: जमशेदपुर के मानगो में एनजीटी के आदेश पर 16 रिहायशी मकानों को तोड़ने की संभावित कार्रवाई को लेकर विधायक सरयू राय ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और कहा कि जल संसाधन विभाग को इस मामले में एनजीटी के समक्ष अतिरिक्त समय मांगना चाहिए, ताकि बारिश के मौसम में लोग प्रभावित न हों।
Jamshedpur News: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। मानगो में एनजीटी के आदेश पर 16 रिहायशी मकानों को तोड़ने की संभावित कार्रवाई को लेकर विधायक सरयू राय ने चिंता जताई है। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त, मानगो के अंचलाधिकारी तथा स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य अभियंता से बातचीत की। सरयू राय ने कहा कि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नोटिस जिला प्रशासन की ओर से नहीं, बल्कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है।उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग इस मामले में पक्षकार है, इसलिए विभाग को एनजीटी के समक्ष हस्तक्षेप कर कार्रवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगना चाहिए। राय ने मुख्य अभियंता से राज्य सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने का भी आग्रह किया, ताकि तत्काल मकान तोड़ने की नौबत न आए।
अंचलाधिकारी ने उन्हें बताया कि मानगो के 16 मकानों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरयू राय ने कहा कि बरसात के मौसम में बेदखली से लोगों को भारी परेशानी होगी, इसलिए सरकार को एनजीटी के समक्ष मानवीय आधार पर अपना पक्ष रखते हुए कार्रवाई टालने का अनुरोध करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।