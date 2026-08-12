Jamshedpur News: मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ साइबर थाना में शिकायत

Jamshedpur News: जमशेदपुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के मामले में विनय विश्वकर्मा के खिलाफ मंगलवार को साइबर थाने में लिखित शिकायत की गई है। गोलमुरी नामदा बस्ती निवासी गजराज सिंह ने शिकायत देकर सोशल मीडिया पोस्ट की जांच और कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद साइबर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिकायतकर्ता गजराज सिंह हेमंत आर्मी संगठन से जुड़े हैं। उनका आरोप है कि विनय विश्वकर्मा की ओर से मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। बताया गया कि संबंधित पोस्ट 10 अगस्त को सोशल मीडिया पर किया गया था। शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस पोस्ट की सत्यता, पोस्ट करने वाले खाते और उसके तकनीकी विवरण की जांच कर रही है।