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Jamshedpur News: बोड़ाम में थाना प्रभारी ने छात्रों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: शुक्रवार को बोड़ाम थाना क्षेत्र के आदिवासी उच्च विद्यालय में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रों को साइबर अपराध, नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा पर जागरूक किया गया। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने छात्रों से शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान देने की अपील की। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों की बड़ी संख्या मौजूद थी।

Jamshedpur News: बोड़ाम में थाना प्रभारी ने छात्रों को किया जागरूक

Jamshedpur News: बोड़ाम थाना क्षेत्र स्थित आदिवासी उच्च विद्यालय में शुक्रवार को सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम हुआ। छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और अन्य सामाजिक विषयों पर जागरूक किया गया। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेलकूद और सकारात्मक गतिविधियों में समय देने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस आम जनता की सुरक्षा और सहयोग के लिए तत्पर है। पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी ने साइबर फ्रॉड से बचाव, डायन प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह, बाल श्रम, घरेलू हिंसा, वर्षा ऋतु में आपदा से बचाव तथा सर्पदंश से सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और काफी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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