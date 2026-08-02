Jamshedpur News: एमजीएम पुलिस ने साइबर अपराध के प्रति किया जागरूक
Jamshedpur News: शनिवार को एमजीएम थाना क्षेत्र के गुरमा हाट में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों और युवाओं को साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम, तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। थाना प्रभारी ने सुरक्षित रहने के उपायों पर चर्चा की और समाज की भूमिका पर जोर दिया।
Jamshedpur News: एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाबांकी पंचायत के चांदनी चौक स्थित गुरमा हाट में शनिवार को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों और युवाओं को साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह तथा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। थाना प्रभारी सचिन दास ने लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताते हुए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी, बैंक खाता या एटीएम संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी। सड़क सुरक्षा पर चर्चा करते हुए दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया।
इसके अलावा पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया। इसके अलावा युवाओं से नशे से दूर रहने और नशा बेचने या सेवन कराने वालों की सूचना गुप्त रूप से पुलिस को देने की अपील की गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।