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Jamshedpur News: झरना ने निजी खर्च से पानी टंकी पंप हाउस परिसर की कराई सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर-1 के पानी टंकी पंप हाउस परिसर में झाड़ियों और जहरीले कीड़ों के खतरे को देखते हुए पंचायत समिति सदस्य झरना मिश्रा ने सफाई अभियान शुरू किया। इस अभियान से स्थानीय लोगों को राहत मिली है और उन्होंने झरना मिश्रा की सराहना की है।

झरना ने निजी खर्च से पानी टंकी पंप हाउस परिसर की कराई सफाई
झरना ने निजी खर्च से पानी टंकी पंप हाउस परिसर की कराई सफाई

Jamshedpur News: जमशेदपुर। बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर-1 स्थित पानी टंकी पंप हाउस परिसर में वर्षों से फैली झाड़ियों, पेड़ों व जहरीले कीड़ों, सांप-बिच्छुओं के खतरे को देखते हुए पंचायत समिति सदस्य झरना मिश्रा ने निजी खर्च पर सफाई अभियान चलाया। मजदूर लगाकर पूरे परिसर की झाड़ियों व कचरे की सफाई कराई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से सफाई न होने से कर्मचारियों व आसपास के लोगों को परेशानी थी।इस अभियान में सुनील गुप्ता, उमेश पांडे, कुमार विशाल व राम सिंह ने सहयोग किया। क्षेत्रवासियों ने झरना मिश्रा की इस पहल की सराहना की।

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