Jamshedpur News: जेकेएस कॉलेज में सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत विद्यार्थियों ने की ऑनलाइन सहभागिता
Jamshedpur News: मानगो नगर निगम द्वारा आयोजित सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत जेकेएस कॉलेज, मानगो के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सहभागिता कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। विद्यार्थियों ने हाथ धोते हुए अपनी तस्वीरें साझा कीं और सहभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए।
Jamshedpur News: मानगो नगर निगम द्वारा आयोजित सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत जेकेएस कॉलेज, मानगो के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सहभागिता कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने के महत्व का संदेश जन-जन तक पहुँचाना था।
कार्यक्रम की जानकारी
अभियान के तहत महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने-अपने स्थान से दोपहर एक बजे साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोकर ऑनलाइन रूप से अभियान में सहभागिता की। विद्यार्थियों ने हाथ धोते हुए अपनी तस्वीर निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से साझा की। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।
उपस्थित गणमान्य लोग
कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मोहित कुमार के मार्गदर्शन एवं एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. श्वेता श्रीवास्तव के समन्वय से विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय परिवार ने सक्रिय सहभागिता की। इस अवसर पर डॉ. संजय सिन्हा, डॉ. मनीषा सिंह, प्रो. सपना गुप्ता, प्रो. सिमरन कुमारी, डॉ. रुपेश राजक, प्रो. सोविक भट्टाचार्य सहित गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों मुकेश कुमार, शंकर राजक, प्रतिमा कुमारी, कमल महतो एवं लक्ष्मी कुमारी उपस्थित थीं।
सहभागिता प्रमाण पत्र
महाविद्यालय की ओर से सहभागिता वाले विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के माध्यम से स्वच्छता एवं स्वस्थ जीवनशैली का संदेश परिवार एवं समाज तक पहुंचाना था। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार ने एक दिन, एक समय, एक साथ-धोएंगे हाथ, भगाएंगे बीमारी साथ” के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नियमित रूप से हाथ धोना अनेक संक्रामक बीमारियों से बचाव का एक सरल एवं प्रभावी उपाय है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।