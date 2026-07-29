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Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र को लेकर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों के लिए लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई आवेदकों ने बार-बार आने के बाद भी प्रमाणपत्र नहीं मिलने की शिकायत की। मंगलवार को एक आवेदक के हंगामे के बाद उपाधीक्षक ने मामले का संज्ञान लिया और सभी को समय पर प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया।

Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र को लेकर हंगामा

Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल के जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र विभाग में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बाद में सुरक्षा कर्मियों के हस्तक्षेप और उपाधीक्षक के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। सोनारी निवासी सुरबाला देवी ने बताया कि वह पिछले दो साल से अपने बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए एमजीएम अस्पताल के चक्कर लगा रही हैं। उनका कहना है कि कई बार अस्पताल आने के बावजूद उन्हें हर बार कुछ दिन बाद आने के लिए कह दिया जाता है। लीलावती कुंभकार ने बताया कि उन्होंने जनवरी में जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें बार-बार बुलाया जा रहा है। हर बार काम नहीं होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं, माजबीन आफरीन ने भी बताया कि उन्होंने जनवरी में आवेदन किया था, लेकिन मंगलवार दोपहर तक उन्हें जन्म प्रमाणपत्र नहीं मिला। उन्हें भी बार-बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए समस्याएँ

सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र ही नहीं, बल्कि मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मुटुक महतो की 15 जनवरी को मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके परिजनों को अब तक मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं मिला है। उनका आरोप है कि उन्हें भी बार-बार दौड़ाया जा रहा है। ये केवल चार लोगों की समस्या नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, जो आए दिन प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं।

हंगामे का कारण

मंगलवार को हंगामे की शुरुआत तब हुई, जब एक आवेदक आवेदन पत्र भर रहा था। फॉर्म समझ में नहीं आने पर उसने कर्मचारी से मदद मांगी, लेकिन कर्मचारी ने कोई सहयोग नहीं किया। इससे आवेदक नाराज हो गया। इसके बाद महीनों से प्रमाणपत्र के लिए चक्कर लगा रहे अन्य आवेदक भी विरोध में शामिल हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। बाद में सभी आवेदक उपाधीक्षक के पास पहुंचे। उपाधीक्षक ने उनकी शिकायत सुनी और संबंधित कर्मचारी को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रमाणपत्र समय पर जारी किए जाएं और किसी भी आवेदक को बेवजह परेशान या बार-बार न दौड़ाया जाए। इसके बाद मामला शांत हो गया और कर्मचारी व आवेदक वहां से लौट गए।

FAQs

एमजीएम अस्पताल में हंगामा क्यों हुआ?
एमजीएम अस्पताल में हंगामा उस समय हुआ जब एक आवेदक ने आवेदन पत्र भरने में कठिनाई महसूस की और कर्मचारी से मदद मांगी, लेकिन उसे कोई सहयोग नहीं मिला।
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