Jamshedpur News: पुलिस लाइन के टावर में चढ़ा सिपाही, चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Jamshedpur News: पुलिस लाइन के टावर में चढ़ा सिपाही, चला हाई वोल्टेज ड्रामा
Jamshedpur News: गोलमुरी पुलिस लाइन में एक सिपाही ने नशे की हालत में टावर पर चढ़कर हड़कंप मचा दिया। उसके साथी उसे समझाकर नीचे ले आए। सिपाही ने कहा कि परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थता के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है, और वेतन रोकने का भी आरोप लगाया। मामला जांच में है।
Jamshedpur News: गोलमुरी पुलिस लाइन परिसर में उस वक्त अफरा–तफरी मच गई जब एक सिपाही परिसर स्थित एक टावर में चढ़ गया। सूचना पाते ही पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान उसके साथी मौके पर पहुंचे और उसे समझाया जिसके बाद सिपाही टावर से नीचे उतर गया। घटना बुधवार दोपहर 3 बजे की है। जानकारी के अनुसार सिपाही बाबूलाल नशे की हालत में था। बाबूलाल ने बताया कि वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है इसलिए उसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली गई। इन्हीं सब कारणों से वह टावर पर चढ़ गया था। इसके अलावा उसने विभाग पर भी वेतन रोकने का आरोप लगाया।
फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
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