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Jamshedpur News: श्री गुरु हरकिशन साहब जी का प्रकाश उत्सव किताडीह गुरुद्वारा में बड़े पैमाने पर मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में किताडी सिख स्त्री सत्संग सभा ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव मनाया। इस अवसर पर कीर्तनी जत्थों ने शब्द गायन किया। भगवान सिंह ने गुरु जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और समाजसेवियों का आभार प्रकट किया।

Jamshedpur News: श्री गुरु हरकिशन साहब जी का प्रकाश उत्सव किताडीह गुरुद्वारा में बड़े पैमाने पर मनाया गया

Jamshedpur News: जमशेदपुर। किताडी सिख स्त्री सत्संग सभा द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नौजवान सभा एवं समूह साध संगत के सहयोग से श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर भाई साहब भाई ओंकार सिंह कीर्तनी जत्था एवं भाई साहब भाई हर्षप्रीत सिंह जसदीप सिंह कीर्तनी जत्था द्वारा शब्द गायन कर संगत को निहाल किया गया। इस मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह ने अपने संबोधन में श्री गुरु हरकिशन साहब जी की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं समय-समय पर सहयोग देने के लिए किताडी की समूह साध संगत का धन्यवाद किया चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह ने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों की संपूर्ण जानकारी दी और किताडी गुरुद्वारा कमेटी स्त्री सत्संग सभा एवं नौजवान सभा के प्रति आभार प्रकट किया साथ ही समाजसेवी राजकुमार सिंह पूर्व पार्षद किशोर यादव द्वारा समय-समय पर सहयोग देने के लिए उनका भी आभार प्रकट किया

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