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Jamshedpur News: गुरु हरकिशन साहब जी के प्रकाश उत्सव पर कीर्तनी जत्था ने संगत को किया निहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: प्रकाश नगर गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु हरकिशन साहब जी का प्रकाश उत्सव और सावन माह का धार्मिक समागम हुआ। ज्ञानी गुरदीप सिंह निक्कू कीर्तनी जत्था ने संगत को गाया। भाजपा नेता मीरा मुंडा और अन्य नेताओं ने कार्यक्रम में सम्मानित किया। प्रधान भगवान सिंह ने गुरु जी की जीवनी पर प्रकाश डाला।

Jamshedpur News: गुरु हरकिशन साहब जी के प्रकाश उत्सव पर कीर्तनी जत्था ने संगत को किया निहाल

Jamshedpur News: प्रकाश नगर गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु हरकिशन साहब जी का प्रकाश उत्सव एवं सावन माह पर धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। मौके पर ज्ञानी गुरदीप सिंह निक्कू कीर्तनी जत्था ने संगत को निहाल किया। इससे पहले सिख स्त्री सत्संग सभा द्वारा शबद गायन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता मीरा मुंडा, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह, चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह, महासचिव अमरजीत सिंह, गुरचरण सिंह बिल्ला और सुखदेव सिंह बिट्टू को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रधान भगवान सिंह ने हरकिशन साहब जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रकाश नगर की समूह साध संगत और विशेष रूप से उल्लेखनीय सेवा के लिए हरदीप सिंह का धन्यवाद किया।

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चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह ने कमेटी द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने प्रकाश नगर गुरुद्वारा कमेटी, स्त्री सत्संग सभा और नौजवान सभा के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रधान गुरमीत कौर, सिंगारा सिंह, टेल्को गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान एवं सीजीपीसी सलाहकार अजीत सिंह, गुरदेव सिंह, माता जगीर कौर सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सिंगारा सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन हरदीप सिंह ने दिया।

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