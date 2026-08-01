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Jamshedpur News: जुगसलाई में चला स्वच्छता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद के वार्ड 19 में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण और बीमारी रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। पार्षद नेहा सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने लोगों को मानसून के दौरान जल संरक्षण के उपाय बताए। बच्चों के बीच सफाई अपनाओ अभियान भी चलाया गया।

Jamshedpur News: जुगसलाई में चला स्वच्छता अभियान

Jamshedpur News: जमशेदपुर। जुगसलाई नगर परिषद के वार्ड 19 में कैच द रेन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम पार्षद नेहा सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लोगों को मानसून में जल संरक्षण और बीमारियों की रोकथाम के उपाय बताए। इधर, स्कूली बच्चों के बीच भी सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया गया। नगर परिषद की स्वच्छता विशेषज्ञ ने बताया कि वर्षा जल संचयन के साथ कूलर, टायर और गमलों में पानी नहीं जमने देने से लोग स्वस्थ रह सकते हैं।

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