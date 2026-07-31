Jamshedpur News: जुगसलाई में पार्षद ने किया कैच द रेन कार्यक्रम
Jamshedpur News: जुगसलाई नगर परिषद के वार्ड 19 में कैच द रेन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम पार्षद नेहा सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इसमें जल संरक्षण और बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा की गई। महिलाओं को वर्षा जल संचयन और स्वच्छता के उपायों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में कई विशेषज्ञों ने भाग लिया।
Jamshedpur News: जुगसलाई नगर परिषद के वार्ड 19 में कैच द रेन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन पार्षद नेहा सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान लोगों को मानसून के मौसम में जल संरक्षण और बीमारियों की रोकथाम का उपाय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और जुगसलाई नगर परिषद के विशेषज्ञ ने बताया। महिलाओं को वर्षा जल संचयन अपनाने, कूलर-टायर-गमलों में पानी जमा न करने और स्रोत पर कचरा पृथक्करण की विधि बताई गई। इसमें स्वच्छता विशेषज्ञ अमृता साक्षी, स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर चंद्रालता जैन, सुनीता शर्मा, कुसुम देवी एवं अन्य ने भाग लिया।
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