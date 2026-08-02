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Jamshedpur News: इस महीने लग सकते हैं नोट बदलने के शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर। इस महीने बैंकों द्वारा नोट बदलने के चार शिविर लगाया जा सकता है।

Jamshedpur News: इस महीने लग सकते हैं नोट बदलने के शिविर

Jamshedpur News: जमशेदपुर। इस महीने बैंकों द्वारा नोट बदलने के चार शिविर लगाया जा सकता है। आरबीआई के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर विभिन्न बैंकों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यह शिविर लगाया जा सकते हैं। जानकारी हो कि इसके पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन में भी इस तरह के शिविर लगाए गए थे। उसकी सफलता को देखते हुए बैंकों में आगे भी इस तरह के शिविर लगाने का निर्णय लिया है।

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