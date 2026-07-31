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Jamshedpur News: कर्मचारी पर दस लाख गबन का आरोप, पत्नी के साथ फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के एक कारोबारी के कर्मचारी पर 10 लाख रुपये के गबन का आरोप है। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर रुपये मालिक के निर्धारित खाते में भेजने के बजाय अपने और पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

Jamshedpur News: कर्मचारी पर दस लाख गबन का आरोप, पत्नी के साथ फरार

Jamshedpur News: बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के एक कारोबारी के कर्मचारी पर 10 लाख रुपये के गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि कर्मचारी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश के तहत मालिक द्वारा सौंपे गए रुपये निर्धारित खाते में भेजने के बजाय अपने और पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर लिए। मामले में बर्मामाइंस थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए आवेदन में ईस्ट प्लांट बस्ती निवासी जसप्रीत सिंह ने बताया कि उनके यहां रंजय कुमार शर्मा उर्फ डब्ल्यू कर्मचारी के रूप में काम करता था। 27 जुलाई 2026 को व्यावसायिक कार्य के सिलसिले में उन्हें तत्काल 10 लाख रुपये जगराज सिंह के बैंक खाते में भेजने थे। तकनीकी सुविधा के कारण उन्होंने अपने एचडीएफसी बैंक खाते से कर्मचारी रंजय कुमार शर्मा के आईडीएफसी बैंक खाते में पूरी राशि इस भरोसे के साथ ट्रांसफर की कि वह उनके निर्देशानुसार संबंधित व्यक्ति के खाते में पैसे भेज देगा。

पत्नी के खाते में भेज दिए नौ लाख रुपये

आवेदन के अनुसार, रंजय कुमार शर्मा ने रुपये निर्धारित खाते में भेजने के बजाय अपनी पत्नी पलक शर्मा के एसबीआई बैंक खाते में नौ लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। वहीं, शेष एक लाख रुपये अपने खाते से नकद निकाल लिया। आरोप है कि पलक शर्मा के खाते में भेजी गई राशि में से दोनों ने 2.04 लाख रुपये खर्च भी कर दिए। जसप्रीत का आरोप है कि जब उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने रंजय कुमार शर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि वह अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर फरार हो गया है। इस घटना से उन्हें 10 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।

बैंक दस्तावेज पुलिस को सौंपे

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बैंक स्टेटमेंट, लेन-देन का विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। पुलिस ने आवेदन के आधार पर रंजय कुमार शर्मा, उसकी पत्नी पलक शर्मा तथा मामले में संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत, विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

सामान्य प्रश्न

गबन के आरोप में किस कर्मचारी पर मामला दर्ज किया गया है?
रंजय कुमार शर्मा उर्फ डब्ल्यू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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