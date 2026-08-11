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Jamshedpur News: परसूडीह में बंद मकान से 16 लाख के गहने और दो लाख नकद चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: परसूडीह के गोलपहाड़ी नया बस्ती में चोरों ने एक बंद मकान से 18 लाख रुपये के ज्वेलरी और नगद चोरी कर लिया। परिवार जब अंतिम संस्कार से लौटे, तो उन्हें घर में चोरी की जानकारी मिली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने और पड़ोसियों से पूछताछ करने का काम शुरू किया। पीड़िता ने परिचित व्यक्ति की संलिप्तता की आशंका जताई।

Jamshedpur News: परसूडीह में बंद मकान से 16 लाख के गहने और दो लाख नकद चोरी

Jamshedpur News: परसूडीह की गोलपहाड़ी नया बस्ती में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए 18 लाख के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर में चोरी की जानकारी मिलने के बाद परिवार ने तत्काल परसूडीह पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घर में मौजूद सामान और टूटे ताले की जांच की। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि चोरों की पहचान हो सके। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पीड़िता ने आशंका जताई कि चोरी में किसी परिचित व्यक्ति की भूमिका हो सकती है, जिसे परिवार के बाहर जाने की जानकारी होगी।

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रविवार को जमशेदपुर लौटने पर परिवार को घटना की जानकारी हुई। गोलपहाड़ी नया बस्ती निवासी रिंकी कुमारी सिंह के पिता का 22 जुलाई को निधन हुआ था। इसके बाद परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार और श्राद्ध में शामिल होने पैतृक गांव सीवान चले गए। घर में किसी के नहीं रहने के कारण मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था। रविवार को परिवार के लोग थावे-टाटानगर ट्रेन से जमशेदपुर पहुंचे। घर पहुंचने पर मुख्य गेट का ताला लगा मिला। वहीं, अंदर जाने पर कमरों के ताले टूटे हुए मिले। सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी की भी तलाशी लेने पर क्षतिग्रस्त मिली। जांच करने पर अलमारी में रखे करीब 16 लाख के सोने-चांदी के आभूषण और लगभग दो लाख नकद गायब मिले।

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