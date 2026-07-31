Jamshedpur News: बोड़ाम में 11 को लगेगा वेलफेयर सोसाइटी का रक्तदान शिविर
Jamshedpur News: एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की बैठक गुरुवार को बोड़ाम पंचायत भवन में पूर्व मुखिया किरीटी महतो की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से 11 अगस्त 2026 को आदिवासी उच्च विद्यालय बोड़ाम में रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
Jamshedpur News: एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की बैठक गुरुवार को बोड़ाम पंचायत भवन परिसर में पूर्व मुखिया किरीटी महतो की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्वसम्मति से 11 अगस्त 2026 को आदिवासी उच्च विद्यालय बोड़ाम में रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में गणेश चंद्र महतो, आशुतोष महतो, हिमांशु महतो, नीलकमल महतो, महापद सिंह, मिहिर कुमार महतो, विजय कुमार, मनोज कुमार एवं बाबलू स्वर्णकार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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