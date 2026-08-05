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Jamshedpur News: रेडक्रॉस में 7 को स्वास्थ्य जांच और 8 को श्रक्तदान शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में 8 अगस्त को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, 7 अगस्त को पुड़िहासा में ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगा, जिसमें नेत्र जांच और ऑपरेशन की नि:शुल्क सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

Jamshedpur News: रेडक्रॉस में 7 को स्वास्थ्य जांच और 8 को श्रक्तदान शिविर

Jamshedpur News: जमशेदपुर। रेड क्रॉस सोसाईटी द्वारा 8 अगस्त को फूड फॉर हगंरी के संयोजन से साकची भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जायेगा जबकि, 7 अगस्त को यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पुड़िहासा के आंगनबाड़ी केन्द्र में आयोजित होगा। इस दौरान ग्रामीणों को स्वास्थ्य के साथ नेत्र जांच की सुविधा मिलेगी। शिविर में चयनीत मरीजों की आंखों का ऑपरेशन, दवा व चश्मा की नि:शुल्क सुविधा बागबेड़ा राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में उपलब्ध कराया जाएगा।

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