Jamshedpur News: छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर उतरी भाजपा, कमलपुर मंडल ने चार घंटे काटिन चौक जाम किया
Jamshedpur News: पटमदा। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया। आंदोलन सुबह 7 बजे शुरू हुआ और चार घंटे चला। इस दौरान सड़कें बंद रहीं और यातायात प्रभावित हुआ। भाजपा ने मांग की कि छात्रों से संवाद किया जाए। आखिरकार, थानेदार ने जाम समाप्त कराया और यातायात सामान्य हुआ।
Jamshedpur News: पटमदा। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भाजपा के आह्वान पर मंगलवार को कमलपुर मंडल भाजपा ने काटिन चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह सात बजे शुरू हुआ आंदोलन करीब चार घंटे तक चला। इस दौरान बाजार की दुकानें बंद कराई गईं और टाटा-पटमदा तथा बराभूम-बांदोवान मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित रहा।
प्रदर्शन का प्रभाव
सड़क जाम के कारण दोनों मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लंबी दूरी की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। हालांकि, दिहाड़ी मजदूरों को जमशेदपुर ले जाने वाले अधिकांश वाहन सुबह पहले ही निकल चुके थे।
भाजपा की प्रतिक्रिया
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कमलपुर मंडल भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन महतो ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी की अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज कर सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों का समाधान दमन से नहीं, संवाद से होना चाहिए।
समाप्ति और यातायात
भाजपा कार्यकर्ता काटिन चौक पर सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। करीब 11 बजे कमलपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार और अवर निरीक्षक पुरुषोत्तम कुमार राय ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर जाम समाप्त कराया। इसके बाद यातायात सामान्य हो गया। मौके पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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