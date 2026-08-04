Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: गोडा बोंगा को अतिक्रमण मुक्त करने के प्रयास के कारण परसुडीह थाना में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर की निष्पक्ष जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: भाजपा अनुसूचित जन जाति मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी गुलशन टुडू और मोचीराम हेंब्रम पर अमन कर्मकार द्वारा झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला पारंपरिक पूजा स्थल गोडा बोंगा को अतिक्रमित करने से संबंधित है। भाजपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

Jamshedpur News: गोडा बोंगा को अतिक्रमण मुक्त करने के प्रयास के कारण परसुडीह थाना में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर की निष्पक्ष जांच की मांग

Jamshedpur News: भाजपा अनुसूचित जन जाति मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी गुलशन टुडू तथा मोचीराम हेंब्रम पर परसुडीह के सरजमदा निवासी अमन कर्मकार द्वारा झूठी प्राथमिक दर्ज कर आदिवासी संथाल सामाज के पारंपरिक पूजा स्थल (गोडा बोंगा) को अतिक्रमित करने की कोशिश की थी। 29 जुलाई के दिन भी माझी बाबा, नायके और ग्रामीणों के साथ उक्त स्थल पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हुए इस पारंपरिक पूजा स्थल की सुरक्षा और संरक्षण की मांग की थी। इसी बात से आक्रोशित हो कर अमन कर्मकार ने गुलशन टुडू और मोचीराम हेंब्रम के विरुद्ध झूठी प्राथमिक दर्ज कराई। आज भाजपा जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश बास्के के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक से मिल कर मांग की है कि प्राथमिकी की जांच वरीय और निष्पक्ष पुलिस पदाधिकारी से कराए जाये, ताकि पूरे मामले के सत्यता सामने आ सके।

इसमें मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रमेश हांसदा, रामसिंह मुंडा, मनोज सरदार, विनोद मांझी, संजय मुंडा, प्रकाश सरदार आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।