Jamshedpur News: गोडा बोंगा को अतिक्रमण मुक्त करने के प्रयास के कारण परसुडीह थाना में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर की निष्पक्ष जांच की मांग

Jamshedpur News: भाजपा अनुसूचित जन जाति मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी गुलशन टुडू तथा मोचीराम हेंब्रम पर परसुडीह के सरजमदा निवासी अमन कर्मकार द्वारा झूठी प्राथमिक दर्ज कर आदिवासी संथाल सामाज के पारंपरिक पूजा स्थल (गोडा बोंगा) को अतिक्रमित करने की कोशिश की थी। 29 जुलाई के दिन भी माझी बाबा, नायके और ग्रामीणों के साथ उक्त स्थल पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हुए इस पारंपरिक पूजा स्थल की सुरक्षा और संरक्षण की मांग की थी। इसी बात से आक्रोशित हो कर अमन कर्मकार ने गुलशन टुडू और मोचीराम हेंब्रम के विरुद्ध झूठी प्राथमिक दर्ज कराई। आज भाजपा जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश बास्के के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक से मिल कर मांग की है कि प्राथमिकी की जांच वरीय और निष्पक्ष पुलिस पदाधिकारी से कराए जाये, ताकि पूरे मामले के सत्यता सामने आ सके।